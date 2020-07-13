У світі з початку доби нарахували вже понад 13,3 тисячі випадків COVID-19

Станом на ранок 13 липня у світі зафіксували 13 041 499 випадків коронавірусу, з них 13 317 - з початку доби.

Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільша кількість нових інфікованих припадає на Мексику (4428, 276 осіб померли), Пакистан (2573 і 69 відповідно) і Філіппіни (2037 та 162 відповідно).

У США на ранок цього дня зафіксовано 3 413 995 випадків, в Бразилії 1 866 176, а в Індії 879 466.

Читайте також: На двох базах США в Японії ввели карантин через спалах коронавірусу

У пятірці лідерів також Велика Британія, де зареєстровано 289 603 випадки коронавірусу, та Іран - 257 303.