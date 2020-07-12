На межі з Південною Осетією російські окупанти викрали грузина
Укрінформ
У муніципалітеті Каспі, поблизу лінії розмежування з окупованою Південною Осетією, російські військові поранили та викрали громадянина Грузії.
Про це повідомляє "Грузія Online".
"Сьогодні російські окупанти захопили громадянина Грузії Зазу Гахеладзе в районі фортеці Схвіло у муніципалітеті Каспі, біля лінії окупації", - йдеться у повідомленні.
Крім того, затриманого поранили в ногу.
Міністерство закордонних справ Грузії категорично засуджує незаконне затримання і поранення громадянина Грузії російськими окупаційними силами як ще одну небезпечну провокацію, спрямовану на загострення та дестабілізацію ситуації на місцях під час пандемії коронавірусу.
Те, що російські окупаційні сили відкрили вогонь по цивільній особі, в грузинському МЗС розцінюють як ще один приклад грубого порушення з боку РФ угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.