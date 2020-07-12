На межі з Південною Осетією російські окупанти викрали грузина

У муніципалітеті Каспі, поблизу лінії розмежування з окупованою Південною Осетією, російські військові поранили та викрали громадянина Грузії.

Про це повідомляє "Грузія Online".

"Сьогодні російські окупанти захопили громадянина Грузії Зазу Гахеладзе в районі фортеці Схвіло у муніципалітеті Каспі, біля лінії окупації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, затриманого поранили в ногу.

Міністерство закордонних справ Грузії категорично засуджує незаконне затримання і поранення громадянина Грузії російськими окупаційними силами як ще одну небезпечну провокацію, спрямовану на загострення та дестабілізацію ситуації на місцях під час пандемії коронавірусу.

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Те, що російські окупаційні сили відкрили вогонь по цивільній особі, в грузинському МЗС розцінюють як ще один приклад грубого порушення з боку РФ угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.