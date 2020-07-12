Буревій в Естонії залишив без світла 34 тисячі будинків
Укрінформ
Унаслідок буревію в Естонії були знеструмлені 34 000 домогосподарств, більшість з них - у західних регіонах Рапламаа та Йігевамаа.
Про це повідомляє ERR.
"На піку негоди без електропостачання залишилися понад 34 000 домогосподарств", - йдеться у повідомленні.
Буревій, що вирував в суботу вранці, спричинив найбільші знеструмлення на острові Гіюмаа, де дві лінії електропередачі були виведені з експлуатації одночасно, залишивши без електрики понад 7 000 споживачів.
Підприємство Elektrilevi повідомило, що для усунення деяких несправностей може знадобитися час до понеділка.
Найбільше домогосподарств постраждали в округах Рапла, Йгегева та Пярну.
Фото: Madis Sein/ERR