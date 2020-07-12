В Україні 100 населених пунктів - без світла через негоду

Через негоду в Україні станом на ранок неділі залишаються без електропостачання 100 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Станом на 7 год. 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 54, Рівненська – 29 та Закарпатська – 17", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Дощі, грози та гради прогнозують лише на заході, місцями прогріє до +35° До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.