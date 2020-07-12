В Україні 100 населених пунктів - без світла через негоду

В Україні 100 населених пунктів - без світла через негоду

Укрінформ
Через негоду в Україні станом на ранок неділі залишаються без електропостачання 100 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 54, Рівненська – 29 та Закарпатська – 17", - йдеться у повідомленні. 

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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