Дощі, грози та гради прогнозують лише на заході, місцями прогріє до +35°

В Україні у неділю, 12 липня, у західних областях очікуються значні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«12 липня в західних областях хмарно з проясненнями. Значні дощі, грози, в окремих районах град, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті подекуди 25 м/с, на високогір'ї 30-35 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 14-19°», - йдеться в повідомленні.

На решті території без опадів, лише в Житомирський, Вінницькій, Київській і Чернігівскій областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 30-35°.

У наступні два дні, 13-14 липня, утримається мінлива хмарність. 13 липня у північних, центральних областях (вночі і на Прикарпатті), вдень також на півдні та сході країни, 14 липня на Лівобережжі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без істотних опадів.

Температура у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі 14-19°; вдень 13 липня 27-32°, 14 липня 22-27°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Впродовж 15-16 липня синоптики обіцяють в Україні без опадів, лише 15 липня на сході, 16 липня вдень на заході країни короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 19-25°, на півдні до 29°.

У Києві та Київській області 12 липня без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.

13 липня в Києві, як прогнозують синоптики, уночі помірні, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; 14 липня без істотних опадів.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Упродовж 15-16 липня у столиці буде без опадів. Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°.