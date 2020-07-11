Узбекистан з понеділка закриває аеропорти та залізничні вокзали

В Узбекистані з 13 липня зупинять внутрішнє авіаційне і залізничне сполучення.

Про це 10 липня повідомив керівник пресслужби Міністерства транспорту країни Навруз Ашурматов, повідомляє Радіо Свобода.

«З 10 липня в країні було запроваджено ряд обмежувальних заходів, згідно з якими рух автобусів буде зупинено, дозволяються лише автобусні рейси з вивезення громадян з прикордонних пунктів у карантинні зони», - заявив він.

За словами представника Мінтрансу, гроші за квитки, куплені на рейси на період з 10 липня по 1 серпня, пасажирам повернуть.

А близько 330 авіаквитків, які встигли придбати узбекистанці, можна буде використати протягом року після пом'якшення карантинних заходів.

Раніше, 8 липня, представник республіканського штабу по боротьбі з COVID-19 Хабібулла Акілов визнав, що кількість інфікованих коронавірусом у країні різко зросла і що система охорони здоров'я вичерпала свої ресурси.

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За даними Worldometer, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 12 664 350 осіб, з них 563 691 особа померла, одужали 7 392 825 людей.

Фото: Amos Chapple (RFE / RL)