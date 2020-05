Посольство в Узбекистані частково відновлює прийом громадян

З 1 червня Посольство України в Узбекистані частково відновлює особистий прийом громадян.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Facebook.

«1 червня 2020 р. консульський відділ Посольства України в Республіці Узбекистан частково відновлює особистий прийом громадян (усі питання окрім візових клопотань)», - йдеться у дописі.

Як наголошується, прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом за телефоном: +998712339971.

Під час планування свого візиту до консульського відділу Посольства в дипустанові просять врахувати, що забороняється вхід до Посольства без захисних масок. Пропуск відвідувачів до Посольства здійснюється не раніше, ніж за 5 хвилин до початку попередньо зарезервованого часу візиту. Перебування у приміщенні Посольства супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: батьки можуть супроводжувати дитину, якої стосується надання консульської послуги).

Крім того, під час перебування у приміщенні Посольства необхідно дотримуватися соціальної дистанції один від одного - не менше 1,5 метри.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,513 млн, з них 346,9 тис. летальних, одужали 2,309 млн осіб.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook