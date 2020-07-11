На Далекому Сході пройшли мітинги під антипутінські гасла

«У Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Бікін, Ельбані, Сонячному та інших містах краю пройшли акції на підтримку глави регіону під антипутінськими гаслами. Перед будівлею крайового уряду люди скандували: «Це наш край!», «Москва, ганьба!», «Волю Фургалу!», «Путін - ОПГ!», «Москва - йди!», - йдеться в повідомленні.

За різними підрахунками, в акціях взяли участь від 5 до 35 тисяч осіб, що є найбільшою політичною акцією на Далекому Сході за останнє десятиліття.

Зазначається, що силового розгону мітингу і затримань під час ходи не було.

Як прокоментував один з учасників акції, «хабаровчани сьогодні більше не стали терпіти путінське свавілля, вони вийшли за свого народного губернатора Фургала, за відставку Путіна, за волю Росії».

Як повідомлялося, напередодні, 10 липня, Басманний районний суд Москви заарештував губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала, якого підозрюють у замахах і організації вбивств кількох підприємців у 2004-2005 роках.

Сам Фургал себе винним не визнає.

Фото: ІС