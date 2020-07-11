У США призупинили виконання смертного вироку через пандемію COVID-19

Федеральна суддя в американському штаті Індіана призупинила виконання смертного вироку через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що 47-річний Деніел Лі мав бути страчений у понеділок, 13 липня, за вбивство в 1996 році торгівця зброєю Вільяма Мюлера, а також його дружини та доньки. Проте суддя Джейн Магнус-Стінсон вирішила відкласти виконання смертного вироку, оскільки родичі жертв хотіли бути присутніми при процедурі введення Лі смертельної ін'єкції, але через пандемію коронавірусу побоялися вирушити в подорож до місця виконання вироку.

Згідно з рішенням судді, вирок буде виконано тоді, коли здоров'ю матері дружини Мюллера нічого не загрожуватиме.

Як повідомлялося, США лідирують у світі за показниками захворюваності на COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, у країні зафіксовано 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, 134 тисячі американців померли через COVID-19.

У червні Мін’юст США вперше за 17 років заявив про поновлення смертної кари. Йдеться про страти чотирьох засуджених за зґвалтування та вбивство дітей. Страти були заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня.

Європейський Союз засудив рішення США поновити виконання смертних вироків та закликав адміністрацію США переглянути таке рішення.