Штати знову побили рекорди за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

За останню добу кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в США досягло рекордно високого показника, перевищивши позначку в 67 тисяч осіб.

Про це пише The Washington Post.

Згідно з інформацією газети, за останні 24 години в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом.

Раніше виконавчий директор ВООЗ Майк Райан попередив про те, що світ все ще знаходиться на піку "першої хвилі" пандемії коронавірусу. Перед цим ВООЗ попередила Європу про те, що слід готуватися до другої хвилі COVID-19 і не поспішати зі скасуванням обмежувальних заходів, введених під час пандемії.

Нагадаємо: за даними Worldometer у світі за станом на ранок суботи, 11 липня, виявлено 12 630 872 випадків зараження коронавірусу, з них 562 888 летальних, одужали 7 366 488 осіб.

Фото: АА