Белград і Приштина погодилися повернутися за стіл переговорів

Сербія і Косово погодилися поновити переговори, які були перервані понад півтора року тому, заради перспективи набуття членства в Європейському Союзі.

Про це йдеться у розміщеній на сайті глави уряду ФРН спільній заяві президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера ФРН Ангели Меркель за результатами відеоконференції з президентом Сербії Александром Вучичем, прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті, верховним представником ЄС з закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидентом Єврокомісії Джозепом Борреллем і спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом та Приштиною та інших регіональних справ на Західних Балканах Мирославом Лайчаком.

"Президент Вучич та прем'єр-міністр Хоті домовились відновити діалог між Белградом та Приштиною, який був перерваний у листопаді 2018 року. Їх діалог буде надалі підтримуватися Європейським Союзом з метою нормалізації відносин між Сербією та Косово шляхом всебічної, остаточної та юридично зобов'язуючої угоди", - йдеться у заяві.

Вучич і Хоті домовились про поглиблення співпраці у рамках постійних зусиль у багатьох сферах, передбачених Берлінським процесом, щодо зміцнення довіри між двома сторонами.

Переговори між двома сторонами розпочнуться з відеоконференції 12 липня та першої зустрічі в Брюсселі 16 липня. Боррелль та Лайчак будуть приймати цей захід.

Президент Макрон та канцлер Меркель закликали президента Вучича та прем'єр-міністра Хоті досягти істотного прогресу в переговорах протягом найближчих місяців.

Враховуючи, що нормалізація відносин між Косово та Сербією є надзвичайно важливою для безпеки та стабільності в регіоні, а також має велике значення для перспективи вступу в ЄС для обох країн, президент Макрон та канцлер Меркель продовжуватимуть підтримувати ці дві сторони, а Європейський Союз братиме участь у цьому питанні та готовий, якщо необхідно, провести ще один саміт щодо Західних Балкан, йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Косово, колишній сербський автономний край, у січні 2008 року оголосило незалежність, яку підтримали США та більшість країн ЄС. Проте й досі це частково визнана держава, яка не є членом ООН. Водночас для Сербії розв'язання питання Косова є важливою умовою для вступу до Євросоюзу.