Світова інтелігенція закликає підтримати свободу висловлювань

Близько 150 всесвітньо відомих особистостей виступили на підтримку свободи у висловлюваннях.

Підписаний ними заклик опублікований у Harper’s Magazine.

«Вільний обмін інформацією й ідеями, що є джерелом життєвої сили ліберального суспільства, з кожним днем стає все більш обмеженим. Цензура все більше поширюється у нашій культурі, а саме: нетерпимість до протилежних поглядів, мода на публічне цькування й остракізм, а також тенденція розчиняти складні політичні питання в сліпій моральної впевненості. Ми підтримуємо цінність здорової та навіть їдкої дискусії з усіх боків. Але зараз дуже часто можна почути заклики до швидкої і суворої розправи у відповідь на можливу інакшу думку», - йдеться у листі.

Автори наголошують, що саме обмеження висловлювання протилежної думки негативно впливає на участь громадян у демократичних процесах.

«Обмеження дебатів, чи то від репресивної влади, чи то нетерпимого суспільства, незмінно шкодить тим, кому не вистачає влади, і перешкоджає участі в демократії», - додають представники інтелігенції.

На думку авторів, у суспільстві необхідно зберегти місце для дискусій, адже людей можна переконати аргументами, а не спробами закрити їм рота.

Зазначається, що серед підписантів листа є багато письменників й громадських діячів, зокрема, Джоан Роулінг, Салман Рушді, Малкольм Гладвел та Гаррі Каспаров.