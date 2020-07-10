Кількість загиблих через зливи в Японії зросла до 66

Кількість загиблих унаслідок сильних злив на півдні Японії зросла до 66.

Про це повідомляє AP із посиланням на Управління по боротьбі з наслідками стихійного лиха Японії.

«Станом на ранок п’ятниці, кількість загиблих (в Японії – ред.) зросла до 66, ще 16 осіб розшукують», - йдеться у повідомленні.

В Управлінні додали, що більшість людей загинули у префектурі Кюсю.

За словами головного секретаря Кабінету міністрів Йошиде Суги, наразі близько 2-х тис. людей залишаються заблокованими у 70 різних місцях.

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Понад 1,2 млн осіб видана рекомендація евакуюватися через сильні зливи в регіоні.

Раніше повідомлялося про 60 загиблих.

Фото: dailypioneer.com