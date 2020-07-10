Мер Сеула наклав на себе руки через звинувачення у сексуальних домаганнях

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Вон Сун скоїв самогубство, коли дізнався, що проти нього готувалися відкрити справу щодо сексуальних домагань за заявою колишньої секретарки.

Про це повідомляє Yonhap.

"Проти мера готували відкрити справу після того, як колишня секретарка подала заяву у середу, звинувачуючи (Пак Вон Суна – ред.) у небажаному фізичному контакті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з місцевим законодавством, така справа буде автоматично закрита після смерті мера столиці Південної Кореї.

У своїй передсмертній записці Сун попросив вибачення у його родини за те, що "спричинив їм біль", однак, жодного слова не згадав про ймовірні сексуальні домагання.

Зазначається, що 64-річний Пак Вон Сун очолював столицю з 2011 року. За даними експертів, у нього були високі шанси виграти президентські вибори в країні у 2022 році.

Як повідомлялося, вчора південнокорейська поліція знайшла мертвим мера Сеула Пак Вон Суна після того, як його донька заявила про зникнення міського голови.

Фото: Yonhap