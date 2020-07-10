Мер Сеула наклав на себе руки через звинувачення у сексуальних домаганнях
Про це повідомляє Yonhap.
"Проти мера готували відкрити справу після того, як колишня секретарка подала заяву у середу, звинувачуючи (Пак Вон Суна – ред.) у небажаному фізичному контакті", - йдеться у повідомленні.
Згідно з місцевим законодавством, така справа буде автоматично закрита після смерті мера столиці Південної Кореї.
У своїй передсмертній записці Сун попросив вибачення у його родини за те, що "спричинив їм біль", однак, жодного слова не згадав про ймовірні сексуальні домагання.
Зазначається, що 64-річний Пак Вон Сун очолював столицю з 2011 року. За даними експертів, у нього були високі шанси виграти президентські вибори в країні у 2022 році.
Як повідомлялося, вчора південнокорейська поліція знайшла мертвим мера Сеула Пак Вон Суна після того, як його донька заявила про зникнення міського голови.
Фото: Yonhap