Ексадвоката Трампа знову ув'язнили через його відмову не спілкуватися зі ЗМІ

Федеральний суд США в Мангеттені (Нью-Йорк) повернув до в'язниці колишнього адвоката Трампа, Майкла Коена, через те, що він не погодився з умовами федералів, які забороняли йому спілкуватися з журналістами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на юридичного захисника Коена, Джеффрі Левіна.

"Колишнього особистого адвоката президента Дональда Трампа, Майкла Коена, взяли під варту за порушення умов його дострокового звільнення з в'язниці", - заявив Левін.

Він пояснив, що Коену було наказано з'явитися до федерального суду в Мангеттені, щоби змінити статус його перебування поза в'язницею (звідки його випустили через загрозу коронавірусу) на домашнє ув'язнення. Затримання Коена відбулося після того, як він не погодився з умовами федерального моніторингу, а саме з вимогою не спілкуватися зі ЗМІ.

"Я ніколи в житті не бачив такого формулювання, яке позбавляло б людину її права на першу поправку (Конституції США – ред.) у спілкуванні з медіа", - зауважив Левін.

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Адвокат Коена заявив, що захист висловив заперечення правоохоронцям та запитав, що можна зробити для розв'язання цього питання. Але у відповідь був виданий ордер, і "представники офісу Маршалів США прийшли з наручниками, щоб закувати Майкла Коена".

Як повідомлялося раніше, Майкл Коен, колишній адвокат нинішнього президента США, був засуджений до трьох років ув'язнення через брехню Конгресу США щодо виплат компенсації жінкам за мовчання про їхні інтимні стосунки з Трампом. Коен був звільнений з в'язниці наприкінці травня через побоювання щодо зараження коронавірусом.

Новий скандал навколо ексадвоката Дональда Трампа відбувається в розпал президентської кампанії в США.