Ексадвоката Трампа випустять із в'язниці через коронавірус - ЗМІ

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен буде звільнений з в’язниці під домашній арешт через виявлення там коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнані джерела та його адвокат.

«Федеральне бюро в'язниць повідомило колишньому адвокатові президента США Майклу Коену про те, що він буде достроково звільнений через пандемію коронавірусу в країні», - йдеться у повідомленні.

Коен відбуває трирічний термін покарання у федеральному тюремному таборі в місті Отісвілл, штат Нью-Йорк. У в’язниці було виявлено коронавірус у 14 ув'язнених та сімох співробітників комплексу.

За інформацією джерел, Коен зможе відбути залишок тюремного ув'язнення, термін якого закінчується у листопаді 2021 року, під домашнім арештом.

Перед цим йому доведеться пройти 14-денний карантин у тюремному таборі.

Як відомо, наприкінці 2018 року Майкл Коен був засуджений до трьох років в'язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, порушенні правил фінансування передвиборчої кампанії і виплаті хабарів за мовчання для захисту його колишнього боса - президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Коена звинуватили в організації виплати відступних у розмірі $280 тис. двом жінкам, в тому числі порноактрисі Стормі Деніелс, яка стверджувала, що була коханкою Трампа, в обмін на їхнє мовчання перед виборами.

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