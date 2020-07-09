У Південній Африці від коронавірусу померла королева

Представниця однієї з монарших сімей Південної Африки королева Нолоїзо Санділе померла від ускладнень коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Королівська сім'я в Південній Африці підтвердила смерть королеви Нолоїзо Санділе через COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Президент Кирил Рамафоса назвав її «оплотом традиційних цінностей, принциповим лідером, який надихав свій народ», заявивши, що вона зіграла значну роль у розвитку свого королівства в Східному Кейпі.

Як зазначає видання, в Південній Африці є сім офіційно визнаних монархів, які представляють різні етнічні групи і клани. Королева Нолоїзо, сестра нинішнього монарха Зулу, короля Гудвіла Звелітіні, була регентом королівської сім'ї свого клану.