Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 12 мільйонів

Згідно з ними, у світі налічується 12 170 572 інфіковані особи, зареєстровано 552 112 летальних випадків, водночас одужало 7 070 188 осіб.

Найбільше хворих на COVID-19 виявили у США – 3 158 932 осіб, водночас померло 134 862 людини.

У Бразилії виявлено 1 716 196 випадків інфікування коронавірусом, з них 68 055 смертельних.

В Індії зареєстровано 769 052 випадки коронавірусу, померло 21 144 особи.

У Росії на цей час виявлено 700 792 інфікованих, з них померло 10 667.