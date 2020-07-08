Свідок розмови Трампа й Зеленського йде у відставку

Ключовий свідок на слуханнях з імпічменту президента Трампа з "українського" питання підполковник армії США Олександр Віндман після попередніх повідомлень про тиск заявив, що йде у відставку.

Про це він повідомив 8 липня на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні я офіційно подав рапорт на звільнення з армії США, структури, яку я люблю. Ми з сім’єю чекаємо початку наступної глави нашого життя", - написав Віндман.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2 — Alexander S. Vindman (@AVindman) July 8, 2020

Як завив адвокат підполковника Девід Прессман, його підзахисний прийняв таке рішення "після того, як стало зрозуміло, що його майбутнє в армії, де він сумлінно служив, назавжди буде обмеженим".

Як повідомлялося, восени минулого року на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту Трампа Віндман, який особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі і згодом добився виключення підполковника зі складу Ради національної безпеки.

Минулого місяця видання The Washington Post повідомляло про бажання Трампа заблокувати отримання Віндманом чергового військового звання - полковник у якості помсти за його свідчення проти глави Білого дому.