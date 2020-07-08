Протести в Ефіопії - загиблих уже 239

В Ефіопії загинули щонайменше 239 людей внаслідок заворушень, які тривають в країні більше тижня після вбивства поп-зірки Хачалу Гундессаа.

Про це повідомляє AP із посиланням на місцеву поліцію.

«Щонайменше 239 осіб загинули та 3 500 були затримані під час заворушень в Ефіопії, які тривають вже понад тиждень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки в регіоні Оромія загинули щонайменше 215 цивільних, дев’ятеро поліцейських та п’ятеро членів озброєних формувань. Також повідомляється про сотні спалених будинків в регіоні.

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За даними поліцейських, у столиці Аддис-Абеба було вбито 10 людей.

Масштабні сутички розпочалися в Ефіопії після вбивства поп-зірки Хачалу Гундессаа, члена найбільшої етнічної групи "Оромо". Він був застрелений невідомими нападниками в столиці минулого понеділка.

Раніше повідомлялося про 166 загиблих.

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