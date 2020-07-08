У світі підтвердили майже 12 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 8 липня у світі загалом підтверджені понад 11,9 мільйона заражень коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer

Так, кількість випадків коронавірусу загалом становить станом на ранок середи 11 955 637, із них 546 721 – летальні. 6 902 360 осіб вже вилікувалися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 097 084), Бразилія (1 674 655) та Індія (744 006). Остання нещодавно випередила Росію (694 230).

Як відомо, в Україні станом на 8 липня кількість випадків COVID-19 становить 49 607, серед яких 1283 смерті та 22 193 одужання.

Фото: АА