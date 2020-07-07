Адміністрація Трампа почала процедуру виведення Штатів з ВООЗ

Адміністрація на чолі з президентом Дональдом Трампом офіційно оповістила ООН про намір Сполучених Штатів вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на офіційного представника в адміністрації США.

"США подали офіційне повідомлення про вихід (із ВООЗ – ред.) Генеральному секретарю ООН. Процедура виходу вимагає оповіщення про це за рік, тому припинення членства набуде чинності в період до 6 липня 2021 року", - зазначається в повідомленні.

При цьому вказується, що впродовж цього терміну за Вашингтоном залишається можливість скасування цього рішення.

Водночас Білий дім у середу офіційно поінформував Конгрес США про рішення вийти з ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у підігруванні Китаю, приховуванні справжніх даних про коронавірус та невірному інформуванні інші країни про небезпеку. Він оголосив, що Сполучені Штати припиняють фінансувати організацію, допоки там не розберуться зі своїми "катастрофічними" помилками. При цьому Трамп заявив, що ВООЗ "не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність за це".