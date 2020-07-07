У Білорусі вже понад 64 тисячі випадків COVID-19, за добу - 199

У Білорусі зареєстровано 64 003 випадки захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровано 64 003 людини з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 199 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 436 пацієнтів. При цьому одужали й виписані 51 902 пацієнти.

Повідомляється, що загалом у Білорусі проведено 1 078 267 тестів.

Як повідомлялося, у світі підтверджено 11 772 366 випадків захворювання на коронавірус, з яких 541 523 - летальні.

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