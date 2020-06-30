У Білорусі понад 62 тисячі випадків коронавірусу, за добу — 328

У Білорусі зареєстровано 62 118 випадків COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 62 118 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 328 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 392 пацієнта. При цьому одужали і виписані 46 054 пацієнта.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 1 мільйон 785 тестів.

Як повідомлялося, станом на 30 червня в світі підтверджено 10 412 421 випадок зараження на коронавірус. Померло від хвороби 508 228 осіб, одужало - 5 668 668.

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