Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

Болівійська прокуратура офіційно обвинуватила колишнього президента країни Ево Моралеса у тероризмі та вимагає його арешту.

Про це повідомляє Explica.

«Прокуратура Болівії висунула офіційне обвинувачення у тероризмі проти колишнього президента цієї країни Ево Моралеса, який зараз перебуває в Аргентині. Прокуратура вимагає превентивного ув’язнення експрезидента», - йдеться в повідомленні.

Як стверджує прокуратура, Моралес після своєї відставки та втечі з країни минулого року закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності. Зокрема, за даними відомства, під час викликаних його відставкою протестних акцій він по телефону дав завдання довіреній особі чинити перепони постачанню продуктів до міст (так звана «Аудіосправа»).

Зі свого боку Моралес відкидає обвинувачення прокуратури.

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«Ще один доказ систематичного переслідування з боку де-факто уряду. Скоро демократія та верховенство права повернуться до Болівії», - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року Ево Моралес під тиском військових подав у відставку після того, як опозиція та спостерігачі закинули йому фальсифікації під час президентських виборів 20 жовтня 2019 року.

Експрезидент утік спочатку до Мексики, а потім до Аргентини. Тим часом у Болівії досі діє перехідний уряд.