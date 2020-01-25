Болівія призупиняє дипломатичні відносини з Кубою
Про це інформує МЗС Болівії.
"Міністерство закордонних справ держави Болівія інформує національну та міжнародну спільноту, що прийняло рішення про припинення дипломатичних відносин з Республікою Куба відсьогодні", - йдеться у заяві міністерства.
Таке рішення пояснюється нещодавніми неприпустимими висловлюваннями міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеса Паррілья та постійною ворожістю Куби до конституційного уряду Болівії та її демократичного розвитку.
"Кубинський уряд систематично псував двосторонні відносини, засновані на взаємоповазі, принципах невтручання у внутрішні справи, самовизначенні народів та суверенній рівності держав, незважаючи на готовність уряду Болівії підтримувати сердечні відносини" - йдеться у заяві.