Болівія призупиняє дипломатичні відносини з Кубою

Міністерство закордонних справ Болівії оголосило про рішення призупинити дипломатичні відносини з Кубою.

Про це інформує МЗС Болівії.

"Міністерство закордонних справ держави Болівія інформує національну та міжнародну спільноту, що прийняло рішення про припинення дипломатичних відносин з Республікою Куба відсьогодні", - йдеться у заяві міністерства.

Таке рішення пояснюється нещодавніми неприпустимими висловлюваннями міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеса Паррілья та постійною ворожістю Куби до конституційного уряду Болівії та її демократичного розвитку.

Читайте також: Болівія висилає іспанських і мексиканських дипломатів

"Кубинський уряд систематично псував двосторонні відносини, засновані на взаємоповазі, принципах невтручання у внутрішні справи, самовизначенні народів та суверенній рівності держав, незважаючи на готовність уряду Болівії підтримувати сердечні відносини" - йдеться у заяві.