Єврокомісія: Вирок російській журналістці Прокоп'євій - наступ на свободу слова

У Єврокомісії розцінили як наступ на свободу слова вирок журналістці Світлані Прокоп'євій, яку в РФ засудили до значного грошового штрафу за статтю про витоки тероризму в цій країні.

Про це у Брюсселі на брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вирок був оголошений щойно, і нам потрібен час, аби його вивчити. Але ми спостерігали за цим процесом. Ми завжди наголошували, що вважаємо неприпустимим засуджувати журналіста за те, що він виконує свою роботу. Якими б не були обставини, влада має забезпечити, щоб усі журналісти могли скористатися свободою медіа, працювати без тиску і ризику, відповідно до міжнародних зобов’язань Росії. Це важливо, адже свобода преси - це одна зі фундаментальних свобод, яка гарантується міжнародним законодавством», - наголосив речник ЄК.

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Як вже повідомляв Укрінформ, журналістці Світлані Прокоп'євій зі Пскова (РФ), яка позаштатно співпрацювала з «Радіо Свобода» і «Эхо Москвы», у суді були пред'явлені обвинувачення у виправдання тероризму. За повідомленнями російських ЗМІ, 6 липня військовий суд на виїзному засіданні у Пскові визнав Прокоп'єву винною та засудив її до штрафу в сумі 500 тисяч рублів. Крім того, жінка муситиме сплатити судові витрати, у неї також конфіскують робочий ноутбук.

Журналістка, яка своєї провини не визнає, заявила про намір оскаржувати вирок.