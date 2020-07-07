Лісові пожежі у США: сім штатів оголосили "червоний" рівень небезпеки

Після засушливої погоди та аномальної спеки, яка вдарила по США останніми днями, близько півсотні масштабних лісових пожеж охопили західні й північні штати країни.

Про це повідомляє ABC News.

"Близько 50 лісових пожеж сьогодні палали в США на теренах від Каліфорнії до Міннесоти", - зазначає телеканал.

Зокрема, біля Лос-Анджелеса вогонь охопив майже 450 гектарів, у звязку з чим довелося евакуювати мешканців сотень будинків. У районі Сан-Франциско вогняна стихія уразила близько 400 гектарів.

Ситуацію ускладнює спека, посуха й поривчастий вітер швидкістю понад 60 км/год. Окрім Каліфорнії вкрай складна ситуація склалася в Орегоні, Неваді, Аризоні, Юті, Колорадо, Вайомінгу. У всіх семи штатах оголошений "червоний" рівень небезпеки.

За інформацією місцевої влади, унаслідок пожеж щонайменше двадцять людей потрапили до лікарень.

Для гасіння вогню задіяні великі сили пожежно-рятувальних служб, у тому числі спеціальні гелікоптери.