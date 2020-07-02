На південь США насувається аномальна спека, у зоні ризику понад 20 мільйонів осіб
Місцева влада оголосила стихійне попередження, закликаючи громадян по змозі залишатися в кондиціонованих приміщеннях, повідомляє CNN.
"У Далласі, штат Техас, розпечене повітря, що насувається з Мексиканської затоки, разом із високим рівнем вологості підвищить температуру до 110 градусів за Фаренгейтом (43 градуси за Цельсієм)", - зазначається в повідомленні.
Загалом аномальна спека загрожує 22 млн американців у Міссурі, Оклахомі, Арканзасі, Луїзіані й Техасі.
"Небезпеку надмірної спеки важко переоцінити. Хоча урагани мають найгіршу славу у погодному світі, багато хто з подивом дізнається, що саме спека є головним вбивцею", - зауважує телеканал. За його даними, висока температура повітря вбиває майже втричі більше американців, ніж буревії.
Метеорологи застерігають, що лише кілька хвилин у таких умовах - надто на тлі високої вологості - можуть завдати серйозного удару по організму людини.
У цьому зв'язку лікарі радять випивати більше рідини, уникаючи алкоголю та їжі з високим вмістом білків. А також залишатися у приміщеннях, обладнаних системами охолодження повітря, правильно добирати одяг та користуватися сонцезахисними кремами.