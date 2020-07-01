Спекотний червень: Київ побив пʼять температурних рекордів

У столиці з 10 по 12 червня побито п’ять температурних рекордів, 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Хоча перші чотири дні червня у столиці виявились ще весняними, він загалом виявився спекотним. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму. За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце. У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.

Опадів у червні на проспекті Науки, 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми.