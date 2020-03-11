Київські ночі побили більш як 100-річні температурні рекорди

Ночі на 8 та 10 березня у Києві виявилась рекордно теплими.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського під час свят, ніч на 8 березня у столиці виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році. Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за понад 100 років. Температура під ранок не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С", - йдеться в повідомленні.

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Температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня. З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували 7 температурних рекордів.