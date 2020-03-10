Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за 140 років

Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років.

Про це повідомляє центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С. Температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня”, - йдеться у повідомленні.

Також в обсерваторії додали, що з початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували 7 температурних рекордів.

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Так, ніч на 8 березня у столиці теж виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометру не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році.