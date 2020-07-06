Три події світу. Обнулення з претензіями, посиденьки у Берліні та хитка рівновага у Молдові

Володимир Путін зробив заявку на завершення життєвого шляху на посаді президента Росії.

У Берліні зустріч політичних радників Нормандської четвірки пройшла за широко зачиненими дверима. Правляча коаліція Молдови переживає непрості часи.

Процес внесення змін до російської Конституції завершився з очікуваною перемогою ініціатив Путіна. Голосування за 206 поправок до 46 статей тривало протягом тижня, місцева опозиція практично не мала шансів організувати опір, і вже 4 липня підтверджені поправки набули чинності. Коротко характер змін до російського законодавства можна охарактеризувати, поцікавившись, на коли призначено коронацію Путіна, адже його повноваження суттєво розширилися. Але проблема не лише у посиленні режиму особистої влади російського президента, на цю тему і раніше ілюзій не було. Відтепер Росія стала показово православно-консервативною країною, правонаступницею СРСР, яка забороняє вести дискусії про зміну території та готова захищати права та інтереси своїх співвітчизників за кордоном. Путін минулого тижня наголосив, що процес формування Росії після розпаду Радянського Союзу ще не завершився, отже, чекати на нові ультиматуми не доведеться. Не стану виключати, що переговори між Путіним та Лукашенком у Ржеві пройшли саме в ультимативній тональності.

Якщо вірити популярному німецькому виданню Spiegel, ще один ультиматум – про термінову презентацію у Мінській ТКГ проєкту конституційних змін, які забезпечують «особливий статус Донбасу», висунув 3 липня на зустрічі політичних радників Нормандської четвірки представник Кремля Дмітрій Козак. З офісу українського президента підтвердження цього не надходило, хоча на Банковій вже мали зрозуміти, що прагнення Москви підім’яти під себе владу у Києві не залежить від особистості українського президента. Козак у коментарі російським медіа у столиці Німеччини також наголосив на необхідності ухвалення «десятків узгоджених з Донбасом» законів для створення передумов нової зустрічі Нормандської четвірки. Схоже, забезпечивши собі тил у вигляді зміненого Основного Закону, Путін розпочав наступ на міжнародній арені.

Неспокійною стала політична ситуація у Молдові, де коаліція ПСРМ та Демократичної партії Молдови буквально повисла на волосинці. Драматизму ситуації додає не лише загадкове зникнення з подальшою відмовою від депутатського мандату парламентарія Штефана Гацкана, який вирішив перейти до опозиційної групи Pro Moldova. Олії до вогню підливають все більш очевидні російські інтереси у цій невеликій європейській країні, де 1 листопада пройдуть прямі президентські вибори. Експрем’єр Майя Санду має, на думку соціологів, непогані шанси взяти реванш у діючого глави держави Ігоря Додона, але жертвою передвиборчої боротьби цілком може стати хитка економічна та політична стабільність в країні.

Карикатура: Сергій Йолкін