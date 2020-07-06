У світі зафіксували понад 11,5 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 6 червня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

Також за сьогодні було зафіксовано 8 671 нових випадків коронавірусу і 441 смерть.

Найбільшу кількість нових інфекцій і летальних випадків зареєстровано у Мексиці, там захворіли ще 4 683 особи і померли273.

Також понад тисячу нових випадків зафіксовано у Казахстані (1 403), Болівії (1 226) і Гондурасі (1 022).

У США кількість зареєстрованих випадків наразі наближається до трьох мільйонів — 2 982 928 випадків, з них 132 569 летальних і 1 289 564 випадки одужання.

У Бразилії від початку пандемії зафіксовано 1 604 585 випадків, зокрема 64 900 летальних і 978 615 випадків одужання.

Фото: АА