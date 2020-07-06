Протиповітряна оборона Ізраїлю успішно перехопила випущені з сектора Гази ракети
Укрінформ
Ізраїльські системи протиповітряної оборони "Залізний купол" успішно перехопили випущені з сектора Гази ракети.
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю у Twitter.
Відзначається, що упродовж неділі, 5 липня, з сектора Газа по території Ізраїлю двічі випускали ракети.
"Сьогодні вдруге з Гази були випущені ракети по Ізраїлю. Система ППО "Залізний купол" успішно перехопила ракету", - йдеться в повідомленні.
For the second time today, a rocket was fired from #Gaza into #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) July 5, 2020
The Iron Dome Aerial Defense System successfully intercepted the rocket.
В результаті обстрілів ніхто не постраждав.
Раніше обстріли з сектора Гази були зафіксовані у березні, травні та червні. Тоді у відповідь військові сили Ізраїлю провели атаки на десятки об'єктів ХАМАС по всьому сектору Гази.