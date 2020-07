Протиповітряна оборона Ізраїлю успішно перехопила випущені з сектора Гази ракети

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

Відзначається, що упродовж неділі, 5 липня, з сектора Газа по території Ізраїлю двічі випускали ракети.

"Сьогодні вдруге з Гази були випущені ракети по Ізраїлю. Система ППО "Залізний купол" успішно перехопила ракету", - йдеться в повідомленні.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza into #Israel.



The Iron Dome Aerial Defense System successfully intercepted the rocket.