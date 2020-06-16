Ізраїль обстріляв позиції угруповання ХАМАС у Секторі Гази

Ізраїльські війська з літаків й танків завдали кількох ударів по об’єктах угруповання ХАМАС на території Сектору Гази.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства оборони Ізраїлю.

“Військовий речник заявив, що літак вразив “інфраструктуру ХАМАС, яка використовувалася для підземної діяльності на півдні Сектора Гази”. Він додав, що “танки Сил оборони Ізраїлю завдали ударів по військових постах”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: в понеділок з території Сектора Гази було запущено ракету, що розірвалася у полі в Ізраїлі, не спричинивши руйнувань.

“Ізраїльська армія часто завдає ударів у відповідь, зокрема обстрілюючи з артилерії або літаків позиції ХАМАС — палестинське угрупування, яке керує Газою”, - пояснює Xinhua.

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Зазначається, що за учорашній обстріл території Ізраїля поки не взяла на себе відповідальність жодна з організацій. “З 6 травня це був перший випадок запуску бойовиками Гази ракети у напрямку Ізраїля”, - підсумовує агенція.