Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС у відповідь на ракетний удар

Армія Ізраїлю атакувала позиції ХАМАС у відповідь на ракетний обстріл.

У ніч на 6 травня вона завдала ударів по військових позиціях і інфраструктурі ісламського руху, повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Газа", — повідомили ізраїльські військові.

In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020

Видання The Jerusalem Post раніше повідомило, що ракета впала в Південному окрузі Ізраїлю. Про постраждалих поки не повідомляється.

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Нагадаємо: востаннє ізраїльські військові завдавати удари по позиціях військових ХАМАС у відповідь на запуск з сектора Газа 27 березня.