Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС у відповідь на ракетний удар

У ніч на 6 травня вона завдала ударів по військових позиціях і інфраструктурі ісламського руху, повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Газа", — повідомили ізраїльські військові.

In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza.