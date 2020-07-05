В Японії через повінь загинули щонайменше 34 особи, десятки людей заблоковані

Унаслідок повені на півдні Японії загинуло, ймовірно, щонайменше 34 особи.

Про це повідомляє AP.

"Щонайменше 34 людини загинули або вважаються загиблими, серед них мешканці будинку для літніх людей, де загинуло більше десяти осіб і десятки людей опинились у пастці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальну операцію ускладнено через затоплення та значний ризик зсувів.

Загалом на цей час підтверджено загибель 18 людей, тоді як ще 16, зокрема мешканці будинку пристарілих, вважаються загиблими. Зниклими безвісти є чотирнадцять осіб.

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Служба з надзвичайних ситуацій Японії повідомляє, що десятки людей заблоковані в затоплених районах.

Понад 200 000 жителів префектури Кумамото через повінь були змушені евакуюватися у п'ятницю та суботу.

Як повідомлялося, 4 липня рясні дощі у префектурах Кумамото та Кагосіма спричинили повінь. Станом на ранок неділі було відомо про 7 загиблих.