У Японії через повені евакуювали понад 200 тисяч осіб

На південному заході Японії через повінь щонайменше семеро людей загинули, доля ще 15-ох осіб невідома.

Про це повідомляє агенція Kyodo.

"Щонайменше семеро людей загинули і доля ще 15-ох невідома унаслідок руйнівної повені у південно-західній префектурі Японії Кумамото, де в неділю тривають рятувальні операції", - йдеться у повідомленні.

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У префектурах Кумамото та Кагосіма оголошена евакуація 203 200 осіб. Станом на ранок неділі близько 5 880 будинків у цих префектурах залишалися без електропостачання.

Голова уряду Японії Шіндзо Абе заявив, що для рятувальних операцій будуть мобілізовані близько 10 тисяч військовослужбовців.

Як повідомлялося, 4 липня рясні дощі у префектурах Кумамото та Кагосіма спричинили повінь.

Фото: Kyodo