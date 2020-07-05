Під Білим домом "комуністи" спалили прапор США після промови Трампа

Демонстранти неподалік Білого дому у Вашингтоні спалили американський прапор після промови президента Дональда Трампа з нагоди Дня незалежності США.

Акцію організували активісти Революційної комуністичної партії, повідомляє The Hill.

"Крайні ліві протестувальники спалили американський прапор біля Білого дому, скандуючи: "Америка ніколи не була великою", лише за кілька хвилин після того, як президент Трамп завершив промову з нагоди Дня незалежності", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, під час спалення прапора демонстранти вигукували гасла "проти рабства, геноциду та війни".

Перед цим вони влаштували акцію "Відмовся від фашизму", а також закликали Трампа та віцепрезидента США Пенса піти у відставку.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Сполучені Штати охопили масові протести, спричинені загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією у штаті Міннесота, що на півночі США. Акції часто супроводжуються поваленням пам'ятників історичним особистостям США.

Більш як тиждень тому президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає суворе покарання за вандалізм та знищення пам'яток.

фото: The White House