У світі виявили понад 11,38 мільйона випадків коронавірусу

У світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 386 тисячі 839 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали.

Такі дані містяться на порталі Worldometer.

Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

"Лідером" за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли.

У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали.

У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.