Штати святкують День Незалежності

У США 4 липня святкують День Незалежності, проте в цьому році більшість традиційних ритуалів скасовано взагалі або переведено в режим онлайн на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

"Для мільйонів американців святкування 4 липня супроводжується певними ритуалами і традиціями... цей рік буде виглядати трохи інакше", - йдеться в повідомленні.

Паради, публічні феєрверки і великі сімейні зібрання є одними з найпопулярніших способів, за допомогою яких американці святкують день незалежності від Великобританії, отриману Штатами в 1776 році.

Та в цьому році на тлі пандемії коронавірусу деякими традиціями довелось знехтувати, а інші - зазнали змін.

Так, наприклад, паради були скасовані з метою не дати коронавірусу поширитися ще сильніше.

А ось святкові феєрверки запускати все одно будуть, проте "таємничі", тобто не повідомляючи нікому місця, щоб уникнути скупчення людей. У Нью-Йорку Феєрверк-шоу Мейсі буде проводитися впродовж декількох ночей у не зазначених місцях і часі. Кожне шоу триватиме лише п'ять хвилин.

Величезна кількість святкових подій - концерти, виставки, вечірки - транслюватимуться онлайн, тому американці можуть безпечно дивитися їх вдома.