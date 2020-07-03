Французький міністр не побачила результатів "перезапуску" відносин з Москвою

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі не побачила конкретних результатів «перезапуску» відносин з Російською Федерацією упродовж останнього року.

Про це вона заявила під час нещодавніх слухань в Європарламенті повідомило британське видання National Post

«Намагання Франції вибудовувати нові відносини з Росією упродовж останнього року, щоб повернути Москву до складу провідних індустріальних країн, поки не принесли жодних результатів. Якщо стоїть питання: чи були конкретні результати в діалозі, який Франція розпочала з Росією, я щиро відповім, що ні», - наголосила Флоранс Парлі.

За її словами, роль Росії в Лівії, де вона підтримує противників уряду Триполі, є загрозою для Європейського Союзу.

«Ми не задоволені цією роллю ... але, намагаючись досягти припинення вогню в Лівії, нам потрібно вести діалог з Росією», - сказала міністр, додавши, що Лівія - це не «єдиний домен, де необхідне обговорення».

На думку французького військового експерта Жана-Домініка Мерше, союзники Парижа по НАТО стурбовані збільшенням російського впливу в Лівії.

«Якщо кілька країн-союзників Франції поділяють цю стурбованість, то ще більше вони бояться бачити, як міграційний шлях через Сердземномор’я може поступово перейти під контроль Росії», - переконаний експерт, додавши, що відновлення «стратегічного діалогу» між Макроном та Путіним не обов'язково заспокоїло їх.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон торік заявляв, що відчуження Росії було б «стратегічною помилкою», тому він хотів би допомогти Москві у врегулюванні найбільших світових криз, зменшивши при цьому недовіру між Росією, НАТО та ЄС. У вересні 2019 року він направив своїх міністрів оборони та закордонних справ до Москви для початку діалогу, завершивши у такий спосіб 4-річне заморожування дипломатичних візитів високого рівня, і призначив спеціального посланника, щоб досягти прогресу в так званому структурованому діалозі в п'ять пунктів, який він запропонував президентові Володимиру Путін. Такі дії французького президента занепокоїли уряди країн ЄС, особливо на сході спільноти.