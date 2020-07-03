Двох працівників ООН відсторонили за секс у службовому авто
Про це повідомляє ВВС News Україна.
"Організація Об'єднаних Націй відправила двох своїх працівників у неоплачувані відпустки через звинувачення у сексуальних порушеннях в службовій машині в Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Twitter виклали відео, зняте на головній набережній Тель-Авіва. На запису видно, як жінка у червоній сукні та чоловік займаються сексом на задньому сидінні білого авто з маркуванням ООН. На передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно.
В ООН повідомили, що чоловіки, яких видно на відео, є працівниками Організації з нагляду за виконанням умов перемир'я (ОНВУП), яка працює в регіоні з 1948 року.
Вони залишатимуться без зарплатні на час розслідування.
Офіційний представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що рішення про відсторонення ухвалили через "серйозність звинувачень у недотриманні стандартів поведінки міжнародних держслужбовців".
"ОНВУП знову запустила кампанію щодо підвищення рівня обізнаності своїх працівників про їхні зобов'язання щодо Кодексу поведінки ООН", - сказав він.
ООН проводить жорстку політику проти сексуальних порушень з боку своїх працівників. Зокрема, їх можуть притягнути до дисциплінарного стягнення за порушення правил поведінки, а також повернути на батьківщину або заборонити брати участь в миротворчих операціях ООН, проте подальші дисциплінарні чи правові дії залежать від країни, громадянином якої є працівник.
У 2019 році проти працівників Організації Об'єднаних Націй подали 175 скарг про сексуальну експлуатацію і насильство. У 16 випадках обвинувачення підтвердилися, 15 визнали необґрунтованими, решту розслідують.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв "нульову толерантність" до сексуальних проступків у лавах ООН.