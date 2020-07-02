У світі зафіксували понад 10,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 6 032 381 особа одужала, 519 050 пацієнтів - померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (2 779 953). Кількість померлих – 130 798 осіб, одужали – 1 164 680.

На другому місці Бразилія – 1 453 369 хворих (60 713 померли і 916 147 одужали). На третьому місті Росія із 654 405 хворими (9 536 смертей та 422 931 особа, яка одужала).

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 липня було підтверджено 44 998 випадків COVID-19.

Фото: АА