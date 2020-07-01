Меркель наполягає, аби Nord Stream 2 був добудований

Меркель наполягає, аби Nord Stream 2 був добудований

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що докладатиме зусиль для завершення проєкту будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це вона заявила в середу, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо за правильне завершити цей проєкт, у цьому ключі й діємо", - сказала глава німецького уряду, визнавши при цьому, що санкції ускладнили будівництво.

Меркель знову назвала Nord Stream 2 "економічним проєктом, який, утім, має політичну складову". За її словами, саме тому Німеччина доклала стількох зусиль для укладення договору між Україною та Росією, аби зберегти транзитну роль України.

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Канцлер також наголосила, що екстериторіальні санкції, які запроваджують США, не відповідають уявленням уряду ФРН про те, яким має бути верховенство права.

Раніше в економічному комітеті Бундестагу відбулися відкриті слухання щодо санкцій, у яких узяли участь депутати, представники бізнесу та ексканцлер ФРН Герхард Шредер. Фактично, вони розкритикували санкції, а дехто навіть пропонував запровадити зустрічні обмежувальні заходи.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США напередодні включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету.

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На цей час роботи зі спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

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