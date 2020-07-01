Меркель наполягає, аби Nord Stream 2 був добудований

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що докладатиме зусиль для завершення проєкту будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це вона заявила в середу, відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо за правильне завершити цей проєкт, у цьому ключі й діємо", - сказала глава німецького уряду, визнавши при цьому, що санкції ускладнили будівництво.

Меркель знову назвала Nord Stream 2 "економічним проєктом, який, утім, має політичну складову". За її словами, саме тому Німеччина доклала стількох зусиль для укладення договору між Україною та Росією, аби зберегти транзитну роль України.

Канцлер також наголосила, що екстериторіальні санкції, які запроваджують США, не відповідають уявленням уряду ФРН про те, яким має бути верховенство права.

Раніше в економічному комітеті Бундестагу відбулися відкриті слухання щодо санкцій, у яких узяли участь депутати, представники бізнесу та ексканцлер ФРН Герхард Шредер. Фактично, вони розкритикували санкції, а дехто навіть пропонував запровадити зустрічні обмежувальні заходи.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США напередодні включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету.

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На цей час роботи зі спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.