Німецький депутат закликає Меркель переглянути своє ставлення до Nord Stream 2

Член німецького Бундестагу Александер Граф Ламбсдорфф вважає, що керівництво ФРН, у столиці якої громадянин РФ вбив громадянина Грузії, має не тільки запровадити проти Росії санкції, але й переглянути своє ставлення до газопроводу Nord Stream 2.

Про це політик заявив таблоїду Bild.

"Я вважаю, що це вбивство тут, у Берліні, прямо в серці нашої столиці, в кількох сотнях метрів від урядових будівель, - це така атака на суверенітет Німеччини, що нам слід тричі подумати над тим, чи насправді нам варто тягнути золотий трубопровід до Москви з тим, щоб ми могли отримати газ з Росії. Є й інші постачальники, у яких можна отримати газ. Саме тому ми, як вільні демократи, закликаємо канцлера обговорити з іншими європейцями…, яку спільну відповідь можна дати", - заявив Граф Ламбсдорфф.

Він нагадав про відповідь ЄС після спроби вбивства за допомогою "Новачка" російського ексрозвідники Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Тоді європейські країни спільно вислали 140 російських дипломатів.

При цьому депутат визнав, що "канцлеру, звісно, важко переконати інших європейців у необхідності жорсткої спільної реакції, якщо одночасно добудовується Nord Stream 2, трубопровід, який доставлятиме газ з Росії, а євро потечуть з Берліна в Москву".

Граф Ламбсдорфф зазначив, що хотів би побачити чітку позицію у цій справі канцлера, яка "дуже добре знає Володимира Путіна, добре знає Росію, добре розмовляє російською, і вона точно знає, що російська політика є недружньою до Німеччини та недружньою до Європейського Союзу".

"Тож я не розумію, чому вона та її уряд так довго дозволяли цьому проєкту просуватися. Я думаю, що його дійсно слід скасувати", - заявив парламентарій.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого четверга, 18 червня, прокуратура в ФРН висунула проти громадянина РФ Вадима Красикова обвинувачення в убивстві чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімгана Хангошвілі минулого серпня в Берліні на виконання "державного замовлення на вбивство від Кремля".

Сама канцлер на брифінгу після саміту Ради ЄС 19 червня заявила, що Берлін "залишає за собою право реагувати, …але спочатку треба дочекатися результатів переговорів".

Про можливість санкцій проти Росії заявив і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.