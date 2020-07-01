Трамп затвердив план виведення 9500 військових з Німеччини
Про це заявив речник Пентагона Джонатан Гоффман, повідмляє CNBC.
«Міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів вчора поінформували президента (Трампа – ред.) про плани передислокувати 9 500 військовослужбовців з Німеччини. Пропозиція була затверджена», - повідомив Гоффман.
За словами речника Пентагону, рішення Трампа сприятиме, зокрема, посиленню російського стримування, зміцненню НАТО, заспокоєнню союзників, покращенню стратегічної гнучкості США та оперативній гнучкості американського командування США.
Він додав, що впродовж наступних тижнів цей план буде обговорений на комітетах з питань оборони Конгресу США, а також будуть проведені консультації з союзниками США у НАТО.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі "потужним сигналом" для Росії, яка продовжує становити загрозу для східних флангів НАТО в Європі. Він також уточнив, що має намір скоротити 52-тисячний контингент у Німеччині до 25-ти.
фото: The White House