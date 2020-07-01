Трамп затвердив план виведення 9500 військових з Німеччини

Президент США Дональд Трамп затвердив план щодо виведення 9 500 американських солдатів з Німеччини.

Про це заявив речник Пентагона Джонатан Гоффман, повідмляє CNBC.

«Міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів вчора поінформували президента (Трампа – ред.) про плани передислокувати 9 500 військовослужбовців з Німеччини. Пропозиція була затверджена», - повідомив Гоффман.

За словами речника Пентагону, рішення Трампа сприятиме, зокрема, посиленню російського стримування, зміцненню НАТО, заспокоєнню союзників, покращенню стратегічної гнучкості США та оперативній гнучкості американського командування США.

Читайте також: У Пентагоні прокоментували перекидання військ з Німеччини до Польщі

Він додав, що впродовж наступних тижнів цей план буде обговорений на комітетах з питань оборони Конгресу США, а також будуть проведені консультації з союзниками США у НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі "потужним сигналом" для Росії, яка продовжує становити загрозу для східних флангів НАТО в Європі. Він також уточнив, що має намір скоротити 52-тисячний контингент у Німеччині до 25-ти.

фото: The White House