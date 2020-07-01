Головний інфекціоніст США попереджає про ризик 100 тисяч заражень на день

Провідний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучи попередив про ризик зростання нових випадків зараження коронавірусом у країні до 100 000 на день.

Про це повідомляє ВВС.

«Провідний інфекціоніст доктор Ентоні Фаучи заявив Сенату США, що він «не здивується», якщо кількість нових випадків зараження вірусом у країні сягне 100 000 на день», - йдеться в повідомленні.

Фаучи попередив, що американці не в достатній мірі дотримуються правил носіння масок або соціальної дистанції: «Очевидно, що ми зараз не контролюємо», - заявив Фаучи.

Під час слухання в Сенаті у вівторок він також повідомив, що близько половини всіх нових випадків коронавірусу в країні відбуваються з чотирьох штатів.

Як зазначає видання, у вівторок кількість випадків коронавірусу у США підскочила до більш як 40 000 за один день, і таке збільшення відбувається вже вчетверте за останні п'ять днів.

Нині за даними Worldometer, у США зафіксовано 2 727 853 випадки коронавірусу, зокрема 130 122 людини загинули, 1 143 334 одужали.

Фото: АА