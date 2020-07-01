Головний інфекціоніст США попереджає про ризик 100 тисяч заражень на день
Про це повідомляє ВВС.
«Провідний інфекціоніст доктор Ентоні Фаучи заявив Сенату США, що він «не здивується», якщо кількість нових випадків зараження вірусом у країні сягне 100 000 на день», - йдеться в повідомленні.
Фаучи попередив, що американці не в достатній мірі дотримуються правил носіння масок або соціальної дистанції: «Очевидно, що ми зараз не контролюємо», - заявив Фаучи.
Під час слухання в Сенаті у вівторок він також повідомив, що близько половини всіх нових випадків коронавірусу в країні відбуваються з чотирьох штатів.
Як зазначає видання, у вівторок кількість випадків коронавірусу у США підскочила до більш як 40 000 за один день, і таке збільшення відбувається вже вчетверте за останні п'ять днів.
Нині за даними Worldometer, у США зафіксовано 2 727 853 випадки коронавірусу, зокрема 130 122 людини загинули, 1 143 334 одужали.
Фото: АА