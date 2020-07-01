У світі - понад 10,5 мільйона хворих з коронавірусом

Станом на ранок 1 липня у світі зафіксовано 10 590 724 випадків коронавірусу, зокрема 514 020 летальних випадків та 5 798 270 одужали.

Про це свідчать дані Worldometers.

За сьогодні у світі було зафіксовано 12 968 нових випадків коронавірусу, зокрема 5 432 в Мексиці, 4 133 в Пакистані і 1 094 у Болівії.

Також за нову добу від коронавірусної хвороби загинули 834 осіб, з них 648 у Мексиці.

У США на сьогодні зафіксовано 2 727 853 випадки коронавірусу, на другому місці в антирейтингу залишається Бразилія — там з початку пандемії захворіли 1 408 485 осіб.

Фото: АА